Чубайс признал вину за «все плохое» в России

Специальный представитель президента по связям с международными организациями, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в России.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня», — сказал Чубайс в интервью Ксении Собчак в ее программе «Осторожно: Собчак» на YouTube.

Он придерживается такого мнения, так как считает, что влияет на процессы, происходящие в стране. «Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали» — добавил он.

Но положительные изменения в стране также происходят в связи с его деятельностью. «Я замешан в том, что она (Россия) является такой, какой она является сейчас» — заключил Чубайс.