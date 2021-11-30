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Чубайс признал вину за «все плохое» в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Специальный представитель президента по связям с международными организациями, экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что причастен ко всем негативным явлениям, происходящим в России.

«Все плохое, что происходит со страной, происходит из-за меня», — сказал Чубайс в интервью Ксении Собчак в ее программе «Осторожно: Собчак» на YouTube.

Он придерживается такого мнения, так как считает, что влияет на процессы, происходящие в стране. «Значит, где-то что-то недопоняли, недоделали, недоработали» — добавил он.

Но положительные изменения в стране также происходят в связи с его деятельностью. «Я замешан в том, что она (Россия) является такой, какой она является сейчас» — заключил Чубайс.

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