Грандиозный храм в Туве сдадут в конце 2022 года

Буддистский храм со статуей Будды Шакьямуни, парком и зданием для медитации в Туве сдадут в 2022 году, сообщил депутат Госдумы Шолбан Кара-оол.

Это будет один из крупных буддийских храмов, по высоте он равен 17-этажному дому, а статуя Будды будет не меньше 10 метров.

В здании храма уже есть свет, введено тепло. Строительно- монтажные работы каркаса завершены. Начинаются внутренние отделочные работы. Согласовали место установки статуи Будды Шакьямуни.

«Благодаря Сергею Кужугетовичу (Шойгу) и нашим друзьям сформирован Фонд. Мы имеем четкие ориентиры по вводу объекта к концу следующего года. Проводим конкурс на благоустройство территории. Здесь будет большой парк», — написал Кара-оол.

Также планируется построить здание для спортивной медитации монахов и молодежи, будет здание для народной медицины.

В советское время в Туве насчитывалось больше 130 храмов, которые потом были уничтожены. Ламы были репрессированы, расстреляны.