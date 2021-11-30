Центробанк спрогнозировал падение спроса на ипотеку

Банк России ожидает резкое падение спроса на ипотеку в 2026–2030 годах, говорится в подготовленной регулятором аналитической записке «Об оценке потенциального спроса на ипотеку».

Как сказано в документе, опубликованном 29 ноября на сайте ЦБ РФ, снижение спроса на данный вид кредитования объясняется активным стимулированием ипотеки в настоящее время.

После 2025 года спрос на ипотечные кредиты на новостройки может резко обвалиться, так как большинство граждан к тому времени уже оформят займы. В этой связи популярность ипотеки будет расти только вместе с улучшением общего финансового состояния населения страны, а также по мере взросления младшего поколения, приводят «Известия» прогноз ЦБ.

Банк России ранее сохранил прогноз роста ипотеки в 2021 году. Так, в текущем году регулятор ждет, что объем ипотечных кредитов может вырасти на 23–27%.

Льготная ипотека на новостройки под 6,5% была запущена в середине апреля прошлого года в качестве антикризисной меры. С 1 июля 2021 года программу продлили еще на год, но изменили условия: ставку увеличили с 6,5 до 7%, предельную сумму займа уменьшили до 3 миллионов рублей.