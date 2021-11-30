«Человек-Паук» в Marvel получит новую трилогию

Продюсер «Человека-Паука» Эми Паскаль заявила, что фильм «Нет пути домой» не будет финалом, и Marvel планирует снять еще картины с Томом Холландом.

«Мы готовимся снять следующий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом и Marvel, он просто не является частью… мы думаем об этом как о трех фильмах, и теперь мы собираемся перейти к следующим трем», — цитирует Digital SpyПаскаль.

Ранее Холланд подтвердил, что «Человек-паук: Нет пути домой» станет своего рода «концом франшизы», завершая историю, начатую еще в «Возвращении домой». По сути, высказывания продюсера и актера не противоречит друг другу, поскольку «Нет пути домой» может стать подходящим эпическим финалом для конкретно этой трилогии о Человеке-Пауке.

Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» стартует в российском прокате с 15 декабря. В ней главный герой, после того как с него «сорвали маску» перед всем миром, обращается к Доктору Стрэнджу за помощью. Но колдовство дает неожиданный результат.