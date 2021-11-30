Исследование воздуха из «Листвяжной» подтвердило взрыв

Исследование проб воздуха из шахты «Листвяжной» подтвердило, что в забое произошел взрыв метана, сохраняется риск повторного, сообщил командир Кемеровского ВГСО Юрий Ше на встрече с родственниками погибших во вторник.

«Сегодня мы получили пробы, подтверждающие то, что здесь произошел взрыв. Очаг пожара, предположительно, находится в подготовительном забое, там постоянно скапливается метан. Сейчас взрыв может произойти в любую минуту», — сказал Ше.

По его словам, если взорвется подготовительный забой, то выработок выше может не остаться. Сейчас ведутся буровые работы по созданию безопасной среды в шахте.

Ше отметил, что были обнаружены 18 погибших, восемь отрядов горноспасателей были готовы идти за ними, но работы приостановили из-за угрозы взрыва. «Никому не нужно дополнительных смертей», — добавил он.

Взрыв метана на «Листвяжной» произошел утром 25 ноября. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Пострадали 96 человек.