Пациентов напугал вход в Центр Мешалкина по QR-коду

Центр имени Мешалкина опубликовал в соцсетях информацию, что будет проверять наличие QR-кода при поступлении в учреждение, это вызвало вопросы у пациентов.

В соцсетях Центра появилось объявление, что при входе в учреждение сотрудник службы безопасности попросит предоставить QR-код, подтверждающий факт вакцинации против COVID-19 или перенесенного заболевания. При наличии медицинских противопоказаний – медицинский документ, подтверждающий факт медицинских противопоказаний к прививке

«В условиях создавшейся эпидемиологической обстановки, каждый из нас несет ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье окружающих», — говорится в сообщении.

Это объявление вызвало шквал негатива в соцсетях Центра. Многие написали, что уже записаны на приемы и операции, но у них нет прививки. Пациенты уверены, что это нарушение их прав на плановую помощь.

Ответ Центра Мешалкина

Центр Мешалкина в официальном ответе сообщил Sibnet.ru, что осуществляет все обязательства по выполнению госпитализации, экстренной и неотложной помощи и лечению пациентов.

Одномоментно в Центре находятся более 650 пациентов, для которых встреча с новой коронавирусной инфекцией может иметь необратимые последствия. В зоне особого риска – дети и взрослые онкологического профиля, пациенты после сложных хирургических вмешательств на открытом сердце.

При госпитализации в Центр все пациенты сдают мазок из носа и глотки для диагностики коронавирусной инфекции методом полимеразной цепной реакции. До момента получения результатов анализа они изолированы от остальных больных.

«В связи с этим время ожидания оперативного вмешательства увеличивается. Вопрос о хирургическом лечении пациентов, прошедших вакцинацию, решается быстрее, сокращается время пребывания в стационаре», — говорится в сообщении.

Уровень коллективного иммунитета внутри организации составляет практически 90%: как медицинский, так и административный персонал Центра прошел вакцинацию, либо планирует после решения вопроса о медотводе.