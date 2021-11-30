Аксюта прокомментировал замену Градского на «Голосе»

Первый канал сообщил, что покажет выпуски «Голоса», отснятые с Градским в память об артисте. Но судьба прямых эфиров проекта пока остается неизвестной. Замену наставника прокомментировал продюсер шоу Юрий Аксюта.

«Никто его (Градского) не заменит. Как мы будем дальше доводить проект до финала... Мы все внимательнейшим образом обдумаем, найдем какое-то решение. Думаю, что оно будет очень правильным и будет воспринято как единственное возможное», — сказал Аксюта в студии программы «Пусть говорят».

В пятницу, 26 ноября, в эфире Первого канала показали вторую часть этапа поединки. Следующий этап — нокауты. В нем наставники делят своих подопечных на тройки, из каждой тройки в полуфинал проходят по одному человеку. Также наставники имеют право спасти одного артиста из команд коллег. Прямые эфиры начинаются с полуфинала, когда к проекту подключаются зрители и начинают голосовать за любимых участников.