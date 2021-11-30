Депутат Госдумы рассказал о пойманной в Бурятии золотой щуке

Депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов показал фотографию пойманной золотой щуки, и решил организовать марафон желаний для помощи детям.

«Недавно мой друг поймал очень необычную щуку, золотого или даже янтарного цвета! Конечно, он загадал желание и отпустил ее! Я уверен, что оно сбудется!», — написал в Instagram Дамдинцурунов.



По его словам, эта история побудила депутата организовать марафон желаний, в рамках которого будут сделаны новогодние подарки для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Многие из них прикованы к кровати и инвалидному креслу, у некоторых нет возможности выйти из дома.



«Чуть позже я сообщу условия марафона! Всех, кто примет участие в данном марафоне, я приглашаю на совместную рыбалку в феврале, именно в том месте, где была поймана золотая щука», — написал депутат.