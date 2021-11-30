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Панарин отказался от интернета

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/artemiypanarin

Российский нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что уже месяц живет в США без интернета и не читает новости.

«Я устал от большого количества информации. Последние лет пять поглощал все подряд. Сейчас почувствовал, что подзагадил свою голову. Если честно, я за новостями и комментариями сейчас не слежу», — рассказал Панарин в интервью РИА Новости.

Хоккеист взял раскладушку Nokia с кнопками, а новости узнает одноклубника Игоря Шестеркина, он же помогает другу построить маршрут движения в разных городах. В таком режиме Панарин собирается жить как минимум до Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Сейчас я сажусь в автобус, смотрю по сторонам, хотя бы вижу города, в которые приезжаю играть. Просто наблюдаю за миром вокруг себя. У меня сейчас капитальный отходняк: книги, живое общение…» — отметил Панарин.

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