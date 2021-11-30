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«Листвяжная» ответила на слова шахтеров о заклеенных датчиках

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Шахта «Листвяжная» показала газоанализаторы, с которыми горняки спускаются в забой, — так на предприятии ответили на рассказы шахтеров о том, что датчики приборов заклеиваются, чтобы можно было работать при повышенной концентрации метана.

После аварии работники «Листвяжной» показывали в соцсетях и СМИ датчики, на которых было зафиксировано превышение показателей метана в воздухе в августе и ноябре. «Они просто перемычат эти датчики, и все. Этот датчик двусторонним скотчем изнутри проклеивают, чтобы воздух не поступал туда и он не те данные показывал, которые есть на самом деле», — рассказывал РБК машинист Артем Симон.

Пресс-служба «Листвяжной» распространила видео, на котором начальник участка аэрологической безопасности, представившийся Вадимом, показал газоанализаторы, которые выдают шахтерам. По его словам, персонал, ответственный за их эксплуатацию, не может вскрыть эти аппараты, чтобы вмешаться в их работу.

«За каждым шахтером закреплен данный прибор. Слесарь включает прибор, он проходит самотестирование. Разобрать его мы не имеем права, потому что здесь находится спецключ», — отметил сотрудник, добавив, что даже для замены фильтров их отправляют на завод-изготовитель.

Фото датчиков, которые показывали превышение уровня метана, в администрации шахты комментировать отказались, «поскольку нет достоверных данных, что это было сделано на шахте».

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» произошел утром 25 ноября. Погибли 46 шахтеров и пятеро горноспасателей. Возбуждены два уголовных дела — нарушение промбезопасности опасных объектов и халатность. Арестовано пять человек, в том числе директор «Листвяжной».

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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