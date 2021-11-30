Скорбь Киркорова по модельеру вместо Градского разозлила подписчиков

Российский музыкант Александр Градский и американский модельер Вирджил Абло скончались в один день, 28 ноября. В то время, как российский артисты выражали соболезнования по поводу смерти соотечественника, Филипп Киркоров поделился болью от смерти гения мира моды. Это разозлило подписчиков поп-короля.

«Ушел человек-абсолют. <…> Вирджил Абло — мое вдохновение и слабость. Ушла целая эпоха, креативный директор моей любимой мужской линии Louis Vuitton, создатель бренда Off-White, модельер, дизайнер… Сегодня мне больно и горько. День, когда уходят Гении», — написалв Instagram Киркоров.

Подписчики не разделили горя с Киркоровым, а только осудили его за неправильный выбор. По мнению пользователей Сети, он должен скорбить по Александру Градскому. Именно он — целая эпоха.

Градский скончался после инсульта, ему было 72 года. Артист известен как один из основоположников русского рока, а в последние годы он руководил собственным театром «Градский Холл».

Музыка Градского: о чем пел мастер оперы и рока

Американский модельер Вирджил Абло скончался внезапно, ему был всего 41 год. Последние годы Абло боролся с сердечной ангиосаркомой, которую врачи диагностировали в 2019 году. Сам Абло принял решение не афишировать свою болезнь.