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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Туристов в Хакасии будут спускать в угольную шахту

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/profile.php?id=100026999791962

Музей «Угольная шахта XIX века» построят в поселке Изыхские Копи в Хакасии, туристов будут катать на вагонетках по тоннелю, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.

В поселке Изыхские Копи планируется построить музей. Именно здесь началась история угледобычи в Хакасии. В середине XX века шахта была закрыта и законсервирована.

«Решено воссоздать фрагмент старой шахты практически в том же месте, где происходила выгрузка угля на баржи. Министерство культуры республики разработало грандиозную концепцию», — сообщила Войнова.

В музее будет наземная и подземная экспозиции. Для посетителей будет организовано путешествие по тоннелю – вагонетки, рельсы, темнота, уголь, каждый сможет почувствовать себя немного шахтером. На поверхности будет построен рабочий поселок с домами для проживания, мастерскими и, конечно, трактиром.

Хакасия—  один из крупнейших угледобывающих регионов России, но музея истории угледобычи нет.  

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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