Туристов в Хакасии будут спускать в угольную шахту

Музей «Угольная шахта XIX века» построят в поселке Изыхские
Копи в Хакасии, туристов будут катать на вагонетках по тоннелю, сообщила замгубернатора
Хакасии Ирина Войнова.
В поселке Изыхские Копи планируется построить музей. Именно
здесь началась история угледобычи в Хакасии. В середине XX века шахта была
закрыта и законсервирована.
«Решено воссоздать фрагмент старой шахты практически в том
же месте, где происходила выгрузка угля на баржи. Министерство культуры
республики разработало грандиозную концепцию», — сообщила Войнова.
В музее будет наземная и подземная экспозиции. Для
посетителей будет организовано путешествие по тоннелю – вагонетки, рельсы,
темнота, уголь, каждый сможет почувствовать себя немного шахтером. На
поверхности будет построен рабочий поселок с домами для проживания, мастерскими
и, конечно, трактиром.
Хакасия— один из
крупнейших угледобывающих регионов России, но музея истории угледобычи нет.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
slavayninточно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)
FazarВопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?