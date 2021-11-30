Туристов в Хакасии будут спускать в угольную шахту

Музей «Угольная шахта XIX века» построят в поселке Изыхские Копи в Хакасии, туристов будут катать на вагонетках по тоннелю, сообщила замгубернатора Хакасии Ирина Войнова.

В поселке Изыхские Копи планируется построить музей. Именно здесь началась история угледобычи в Хакасии. В середине XX века шахта была закрыта и законсервирована.

«Решено воссоздать фрагмент старой шахты практически в том же месте, где происходила выгрузка угля на баржи. Министерство культуры республики разработало грандиозную концепцию», — сообщила Войнова.

В музее будет наземная и подземная экспозиции. Для посетителей будет организовано путешествие по тоннелю – вагонетки, рельсы, темнота, уголь, каждый сможет почувствовать себя немного шахтером. На поверхности будет построен рабочий поселок с домами для проживания, мастерскими и, конечно, трактиром.

Хакасия— один из крупнейших угледобывающих регионов России, но музея истории угледобычи нет.