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Солнечный ветер оказался замешан в появлении воды на Земле

Источник:
ТАСС
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Фото: Tiago Fioreze / CC BY-SA 3.0

Ученые обнаружили внутри частиц пыли с астероида Итокава неожиданно много воды, образовавшейся благодаря солнечному ветру, сообщает Nature Astronomy.

«Традиционно считается, что вода на Землю попала вместе с астероидами. Но расхождения в изотопном составе земной и астероидной воды говорят, что у земной воды был как минимум еще один источник. Мы выяснили, что его роль могли играть зерна космической пыли, покрытые влагой солнечного происхождения», — рассказал один из авторов исследования, профессор Университета Кэртина (Австралия) Филип Бланд.

Большинство исследователей предполагает, что вода на Земле появилась уже после формирования планеты, в результате длительной астероидной или кометной бомбардировки. Но ни одна из этих теорий не может объяснить, изотопный состав земной воды и почему, в отличие от других каменистых планет, около 70% поверхности Земли занимает вода, приводит ТАСС выдержки из статьи. 

В новой работе Бланд и его коллеги предложили объяснение одной из этих проблем. Они считают, что необычный изотопный состав земной воды объясняется ее частично солнечным происхождением. К такому выводу ученые пришли в ходе анализа фрагментов астероида Итокава, которые японский зонд «Хаябуса» доставил на Землю в 2010 году.

В этих образцах было много частиц пыли, которые попали на поверхность астероида из открытого космоса. Планетологи неожиданно обнаружили в частицах молекулы воды. Их доля оказалась даже больше, чем в большинстве земных пород. При этом по изотопному составу астероидная вода оказалась очень близка к той, которую извлекают из глубинных пород земной мантии.

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