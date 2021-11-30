Буузу размером 4 миллиметра слепили в Бурятии

Повар Марина Занаева слепила буузу размером 4 миллиметра, кроме размера бууза ничем не отличалась от обычной.

Занаева умеет готовить самые разные буузы – многоэтажные, вегетарианские и множество других вариантов. Поэтому легко смогла поставить рекорд и слепить самую маленькую буузу.

«Все атрибуты: фарш, тесто, защипы, как у взрослой», — говорится в сюжете АТВ.

На видео показан процесс приготовления буузы. Повар на кончике пальца растягивает тесто, кладет фарш и завершает приготовление ювелирными защипами.

Буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. Его любят и едят в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Классические буузы делаются из рубленного мяса баранины, конины или говядины. Из добавок — только немного лука, реже — чеснока. Сейчас, конечно, чаще всего используют фарш из свинины и говядины.

