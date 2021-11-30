Буузу размером 4 миллиметра слепили в Бурятии

Повар Марина Занаева слепила буузу размером 4 миллиметра, кроме размера бууза ничем не отличалась от обычной.
Занаева умеет готовить самые разные буузы – многоэтажные, вегетарианские и множество других вариантов. Поэтому легко смогла поставить рекорд и слепить самую маленькую буузу.
«Все атрибуты: фарш, тесто, защипы, как у взрослой», — говорится в сюжете АТВ.
На видео показан процесс приготовления буузы. Повар на
кончике пальца растягивает тесто, кладет фарш и завершает приготовление
ювелирными защипами.
Буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. Его любят и едят
в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Классические буузы
делаются из рубленного мяса баранины, конины или говядины. Из добавок — только
немного лука, реже — чеснока. Сейчас, конечно, чаще всего используют фарш из
свинины и говядины.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
slavayninточно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)
FazarВопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?