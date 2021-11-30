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#Город #Местная власть #Авиа #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Буузу размером 4 миллиметра слепили в Бурятии

Источник:
Sibnet.ru
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Повар Марина Занаева слепила буузу размером 4 миллиметра, кроме размера бууза ничем не отличалась от обычной.

Занаева умеет готовить самые разные буузы – многоэтажные, вегетарианские и множество других вариантов. Поэтому легко смогла поставить рекорд и слепить самую маленькую буузу.

«Все атрибуты: фарш, тесто, защипы, как у взрослой», — говорится в сюжете АТВ.

На видео показан процесс приготовления буузы. Повар на кончике пальца растягивает тесто, кладет фарш и завершает приготовление ювелирными защипами.

Буузы — традиционное блюдо бурятской кухни. Его любят и едят в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае. Классические буузы делаются из рубленного мяса баранины, конины или говядины. Из добавок — только немного лука, реже — чеснока. Сейчас, конечно, чаще всего используют фарш из свинины и говядины.

Тема: Туризм в Сибири
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Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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