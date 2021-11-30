Ралина Арабова представит Россию на «Мисс Вселенная-2021»

Вице-мисс Россия-2019 Ралина Арабова представит страну на 70-м конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2021», сообщили организаторы конкурса «Мисс Россия» в Instagram.

В 2019 году Арабову признали самой красивой девушкой Татарстана. В том же году на всероссийском конкурсе красавиц она получила титул второй вице-мисс. В 2020 году конкурс «Мисс Россия» не проводился из-за пандемии коронавируса.

Девушка родилась в Казани в 2000 году. Окончила музыкальную школу по классу флейты, профессионально занималась плаванием, участвовала в спортивных соревнованиях, занимая призовые места. Сейчас живет в Москве и учится на юридическом факультете Финансового университета при Правительстве РФ.

Финал конкурса «Мисс Вселенная-2021» состоится в Эйлате 12 декабря. Участниц ожидают занятия хореографией, интервью, фотосъемки и конкурс национального костюма. Аработва представит стилизованный татарский национальный наряд, созданный по мотивам костюмов казанских цариц.

Во время подготовки к финальному шоу конкурсантки будут несколько раз сдавать тесты на COVID-19 (в том числе перед финальной церемонией), использовать маски и санитайзеры.