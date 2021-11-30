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Вакцинация подростков от коронавируса начнется в конце декабря

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © Sibnet.ru

Вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет в России начнется в конце декабря, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцина для подростков под названием «Спутник М» уже зарегистрирована в России. Подростковый вариант вакцины представляет собой разведенный в пять раз взрослый вариант, приводит «Российская газета» слова Гинцбурга.

При этом, по словам самого Гинцбурга, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых, несмотря на более низкую концентрацию препарата. Переносимость вакцины оценена как хорошая.

Гинцбург сообщил, что его центр уже подал документы в Минздрав для проведения исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет. Их вакцинация может начаться спустя два месяца.

Дети в возрасте 12-15 лет будут вакцинированы только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут сами подписать добровольное согласие на прививку. Первыми вакцину «Спутник М» должны получить воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов.

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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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