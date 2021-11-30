Вакцинация подростков от коронавируса начнется в конце декабря

Вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет в России начнется в конце декабря, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

Вакцина для подростков под названием «Спутник М» уже зарегистрирована в России. Подростковый вариант вакцины представляет собой разведенный в пять раз взрослый вариант, приводит «Российская газета» слова Гинцбурга.

При этом, по словам самого Гинцбурга, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых, несмотря на более низкую концентрацию препарата. Переносимость вакцины оценена как хорошая.

Гинцбург сообщил, что его центр уже подал документы в Минздрав для проведения исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет. Их вакцинация может начаться спустя два месяца.

Дети в возрасте 12-15 лет будут вакцинированы только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут сами подписать добровольное согласие на прививку. Первыми вакцину «Спутник М» должны получить воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов.