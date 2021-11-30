Вакцинация подростков от коронавируса начнется в конце декабря

Вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет в России начнется в конце декабря, сообщил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.
Вакцина для подростков под названием «Спутник М» уже зарегистрирована в России. Подростковый вариант вакцины представляет собой разведенный в пять раз взрослый вариант, приводит «Российская газета» слова Гинцбурга.
При этом, по словам самого Гинцбурга, иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых, несмотря на более низкую концентрацию препарата. Переносимость вакцины оценена как хорошая.
Гинцбург сообщил, что его центр уже подал документы в Минздрав для проведения исследований вакцины от коронавируса для детей в возрасте 6-11 лет. Их вакцинация может начаться спустя два месяца.
Дети в возрасте 12-15 лет будут вакцинированы только с согласия родителей, а подростки старше 15 лет смогут сами подписать добровольное согласие на прививку. Первыми вакцину «Спутник М» должны получить воспитанники суворовских военных училищ и кадетских корпусов.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
slavayninточно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)
FazarВопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?