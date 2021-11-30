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Эрдоган захотел стать посредником в переговорах России и Украины

Источник:
ТАСС
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Фото: © официальный сайт президента Турции

Турция рассчитывает на свое участие в разрешении конфликта между Россией и Украиной и намерена предложить свои услуги Москве и Киеву, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы выступаем за установление мира в регионе, особенно когда речь идет в первую очередь о крымских тюрках. Мы неоднократно обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы хотим, чтобы [этот регион] не был территорией, где доминирует война», — цитирует ТАСС Эрдогана.

По его словам, Турция будет посредничать в этом вопросе, обсуждать этот вопрос» с Москвой и Киевом. «Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу выступил с утверждением, что Киев через турецкого лидера передал Москве список из 450 граждан Украины, которые якобы удерживаются в Донбассе и России, и ожидает от Москвы ответного сигнала.

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Политика #Мир
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