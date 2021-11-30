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Новосибирцы создадут «умного помощника» для точной стрельбы в цель

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ростех

Новосибирские специалисты холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех разрабатывают «умную» систему для гражданских прицелов, которая поможет спортсменам и охотникам стрелять точно, сообщает пресс-служба Ростеха.

С ее помощью поправки на метеоусловия, баллистику и дальность просчитываются автоматически, без участия человека, которому остается только навести центр перекрестия на цель и нажать спуск.

Устройство, представляющее специальную насадку для прицелов, создается специалистами Новосибирского приборостроительного завода (НПЗ, входит в холдинг «Швабе» Ростеха). Насадка синхронизируется с датчиками погодных условий, баллистическим вычислителем, дальномером и корректирует положение прицельного знака.

«Насадка предназначена для любых прицелов к спортивному либо охотничьему оружию. Это новое техническое решение, на данный момент на него оформлен российский патент. Автоматизация прицелов позволит пользователю не отвлекаться на постоянно меняющийся ветер и расчет расстояния до цели – остается лишь метить в центр перекрестия и попадать в цель», — сказал индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

Предполагается, что изобретение может быть использовано с любыми прицелами и, прежде всего, с наиболее популярными гражданскими моделями НПЗ: ПО4х24, ПО6х36, ПО3-6х36, ПО3-9х24 и ПУ3,5х22.

В России Новосибирский приборостроительный завод – один из ключевых производителей приборов наблюдения, оптических и коллиматорных прицелов.

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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

slavaynin

точно,теперь когда на украине проходят радужные парады и факельные шествия,рождаемость взлетает)

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?
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