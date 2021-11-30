Мать выброшенного в мусорку новорожденного в Чите нашли спустя год

Полицейские и следователи установили мать выброшенного год назад в мусорный бак новорожденного, это 28-летняя читинка, воспитывающая двух детей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю

В декабре прошлого года во дворе дома по улице Усуглинской дворник нашел в мусорном баке тело младенца. Полицейские и следователи искали мать ребенка.

Полицейские опросили всех жителей близлежащих многоэтажек и частного сектора. Для проведения необходимых экспертиз были отобраны биологические материалы у более чем 1,5 тысячи женщин.

В результате личность подозреваемой установили. Ею оказалась 28–летняя жительница Читы. Она доставлена в Следственное управление СК России по Забайкальскому краю для проведения следственных действий. Читинка воспитывает еще двух детей, ее семья не состояла на профилактических учетах.