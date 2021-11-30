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Медведев заявил о недопустимости этнических анклавов в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти не должны допустить возникновения на территории страны этнических анклавов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Нужны дополнительные меры, которые позволят иностранцам лучше адаптироваться в нашей стране, приводит ТАСС слова Медведева, сказанные им на совещании о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности

«Нельзя допускать их изоляции, как это, к сожалению, происходит во многих странах мира, и маргинализации, возникновения на территории нашей страны этнических анклавов», — отметил зампред Совбеза.

Медведев констатировал, что «примеров такого рода анклавов в мире предостаточно». «И все они являются рассадниками преступности», — подчеркнул он.

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Политика #Россия
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