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Месси получил «Золотой мяч» в седьмой раз

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/leomessi

Аргентинский форвард французского «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в седьмой раз стал обладателем приза «Золотой мяч», который французский журнал France Football вручает лучшему футболисту мира по итогам года.

«Это невероятное чувство — получить эту награду в седьмой раз. Я хочу поблагодарить мою семью, моих друзей и всех людей, которые поддерживают меня постоянно и без которых я бы не смог этого добиться», — сказал Месси.

Месси набрал 613 баллов в голосовании, второе место занял польский нападающий германской «Баварии» Роберт Левандовский (580), третьим стал итальянский полузащитник английского «Челси» Жоржиньо (460).

В 2021 году Месси в составе сборной Аргентины стал победителем Кубка Америки, по итогам турнира он был признан лучшим игроком. В составе «Барселоны» выиграл Кубок Испании, также форвард с 30 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. В августе аргентинец перешел в ПСЖ на правах свободного агента и подписал контракт на два года. В текущем сезоне аргентинский нападающий провел за ПСЖ 11 матчей, забив четыре гола и отдав три результативные передачи.

Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», что является рекордом, до этого аргентинец получал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. Его ближайшим преследователем является португальский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который выигрывал награду пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

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