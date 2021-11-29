Стало известно, сколько бензина заливают дилеры в Lada

Официальные дилеры заливают в автомобили Lada минимальное количество топлива — около двух литров, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

«В автомобиль при предпродажной подготовке заливается около двух литров бензина (для того, чтобы вы могли доехать до ближайшей заправки)», — цитирует «Лада.Онлайн» представителя АвтоВАЗа.

Расход топлива у автомобилей Lada составляет от 6,5 литра (Lada Granta) до 12 литров (Lada Niva Legend Bronto) литров на 100 километров. Получается, что на двух литрах бензина можно проехать от 16 до 30 километров.

АвтоВАЗ, по данным инсайдеров, перепишет прайс-листы на все автомобили в седьмой раз за год 1 декабря. Самые бюджетные модели прибавят в цене за 12 месяцев по меньшей мере 15%.