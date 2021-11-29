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Две семьи шахтеров «Листвяжной» отказались от выплат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © правительство Кузбасса

Две семьи шахтеров, погибших в «Листвяжной», отказались от выплат до того момента, пока не будут уверены в том, что их родственники действительно погибли, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

«Из областного бюджета и муниципалитетов мы сегодня закончим все выплаты, две семьи отказались получать выплаты, пока не будут уверены, что их родной человек…пока он не будет поднят на поверхность, мы должны с уважением относиться к такому решению, поэтому не настаиваем», — сказал Цивилев.

От правительства Кузбасса и муниципалитетов за каждого погибшего будет выплачено 250 тысяч рублей, проходящим лечение в больнице — 150 тысяч рублей, тем, кто проходит лечение амбулаторно, — 75 тысяч рублей.

Также семьи погибших получат от федерального центра по 1 миллиону рублей. Пострадавшим, которым нанесен тяжкий и средней тяжести вред здоровью, выплатят по 400 тысяч рублей. В случае легкой степени повреждений выплата составит 200 тысяч рублей.

Сама «Листвяжная» выплатит семьям погибших шахтеров в среднем по 6 миллионов рублей, пострадавшим — по 500 тысяч.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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