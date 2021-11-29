НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Раскрыты подробности гибели школьников на ЖД-переезде на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
408 0
Фото: © СУ СК по Алтайскому краю

Авария на железнодорожном переезде в Алтайском крае, в которой погибли трое детей, произошла, когда учительница везла школьников на личном авто домой.

По данным следствия, днем 29 ноября на железнодорожном переезде в Тальменском районе легковой автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом. В результате аварии погибли трое восьмилетних детей – девочка и два мальчика.

Водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что за рулем находилась учительница школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.

Как уточняют власти края, после уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников домой на личном автомобиле. До прихода автобуса оставалось полтора часа, все дороги были вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.


Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи использования личного автотранспорта сотрудниками школ для перевозки детей к месту учебы и обратно. Министерству социальной защиты поручено оказать материальную помощь семьям погибших, а также психологическую помощь семьям, одноклассникам и другим ученикам школы. Главе Тальменского района Сергею Самсоненко поручено оказать помощь в координации всей работы на месте и обеспечении условий для взаимодействия всех ведомств, а также в организации похорон погибших детей.

Еще по теме
Омич заживо закопал своего отца
Более 600 тысяч рублей похитили из Пенсионного фонда в Прианграрье
Депутата Алтая заподозрили в изнасиловании племянницы жены
Возбуждено первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода
смотреть все
ЧП #Криминал
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Две семьи шахтеров «Листвяжной» отказались от выплат
Раскрыты подробности гибели школьников на ЖД-переезде на Алтае
Сибирские регионы попали в топ самых закредитованных
Два человека погибли в Красноярском крае на поисках пропавших рыбаков
Самое популярное
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
Сервис Steam объявил грандиозную распродажу
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Самое обсуждаемое
30
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
23
ООН назвала Украину одним из лидеров по вымиранию населения
22
Россиянам утвердили «границу бедности»
21
Генсек НАТО заявил, что Россия не блефует
20
США раскрыли план смертельного удара по России
Sibnet.Ru