Раскрыты подробности гибели школьников на ЖД-переезде на Алтае

Авария на железнодорожном переезде в Алтайском крае, в которой погибли трое детей, произошла, когда учительница везла школьников на личном авто домой.

По данным следствия, днем 29 ноября на железнодорожном переезде в Тальменском районе легковой автомобиль столкнулся со снегоуборочным поездом. В результате аварии погибли трое восьмилетних детей – девочка и два мальчика.

Водитель и еще один ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. Предварительно установлено, что за рулем находилась учительница школы из села Луговое, которая везла учеников домой в село Наумово.

Как уточняют власти края, после уроков учительница не стала дожидаться школьного автобуса и повезла своих учеников домой на личном автомобиле. До прихода автобуса оставалось полтора часа, все дороги были вычищены и препятствий для безопасной перевозки детей не было.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Губернатор Виктор Томенко потребовал исключить случаи использования личного автотранспорта сотрудниками школ для перевозки детей к месту учебы и обратно. Министерству социальной защиты поручено оказать материальную помощь семьям погибших, а также психологическую помощь семьям, одноклассникам и другим ученикам школы. Главе Тальменского района Сергею Самсоненко поручено оказать помощь в координации всей работы на месте и обеспечении условий для взаимодействия всех ведомств, а также в организации похорон погибших детей.