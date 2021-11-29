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Кремль призвал сохранять трезвость ума при «переименовании QR-кодов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «сохранять трезвость ума», комментируя данные о якобы возможном переименовании термина «QR-код».

РБК со ссылкой на источники сообщал, что власти обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших ковидом. Использование термина «QR-код» якобы планируется свести к минимуму из-за негативного отношения к нему граждан. В числе возможных вариантов были «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт»(Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт» и др.

«Давайте как-то чуть-чуть сохранять все-таки трезвость ума», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос, есть ли такая инициатива.

«QR-код используется и при банковских переводах, он используется для рекламы, для информации и далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор, может быть, они тоже не ласкают слух», — с иронией отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента опроверг информацию, что власти хотят свести к минимуму само использование термина «QR-код». «Его можно называть как угодно, он так QR-кодом и останется», — добавил он.

Тема: Коронакризис
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