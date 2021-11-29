НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия получит новые самолеты с гиперзвуковым оружием

Источник:
«Красная звезда»
271 1
Фото: The Presidential Press and Information Office / CC BY 4.0

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в 2022 году, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники), в том числе и с гиперзвуковым оружием», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Юдин уточнил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Россия остается единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских ВКС несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал» на базе истребителей МиГ-31.

Еще по теме
Объявлен срок завершения госиспытаний «Арматы»
БТР и БМП на базе «Бумеранга» подготовили к госиспытаниям
Британия перебросит танки в Германию на случай войны с Россией
Украина применила на Донбассе американский ракетный комплекс
смотреть все
Оборона #Оружие #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Две семьи шахтеров «Листвяжной» отказались от выплат
Раскрыты подробности гибели школьников на ЖД-переезде на Алтае
Сибирские регионы попали в топ самых закредитованных
Два человека погибли в Красноярском крае на поисках пропавших рыбаков
Самое популярное
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
Сервис Steam объявил грандиозную распродажу
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль призвал сохранять трезвость ума при «переименовании QR-кодов»
Венгрия заявила, что никто в Европе не хочет конфликта с Россией
Автомобильный налог на роскошь пересчитают
Китайские инвесторы взыщут с Украины $4,5 млрд
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

1zhen1

все идет к тому чтоб отменить пособия
Sibnet.Ru