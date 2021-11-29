Россия получит новые самолеты с гиперзвуковым оружием

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в 2022 году, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Следующий год в авиационных воинских частях ВКС объявлен годом летной подготовки, а для противовоздушной, противоракетной обороны и космических войск — годом боевого дежурства. Также нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники), в том числе и с гиперзвуковым оружием», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Юдин уточнил, что в рамках государственного оборонного заказа в 2022 году планируется закупка более 200 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Россия остается единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. В российских ВКС несут опытно-боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал» на базе истребителей МиГ-31.