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«Ледниковый период» вернется на Первый канал после перерыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Максим Ли, Первый канал

Девятый выпуск «Ледникового периода» покажут в эфире Первого канала 4 декабря, в предыдущую субботу шоу не показали из-за трансляции Российского этапа Гран-при 2021 по фигурному катанию, сообщила пресс-служба телеканала.

Темой девятого выпуска «Ледникового периода» станет отечественная музыка. Даня Милохин и Евгения Медведева станцуют под трек «Башня», которую тиктокер записал вместе с Ильей Лагутенко лишь полмесяца назад.

Оксана Домнина и Кирилл Зайцев выбрали «Полковнику никто не пишет» и почти весь номер катались, не касаясь друг друга. Екатерина Боброва и Макар Запорожский выступили под шлягер «Как молоды мы были» в исполнении Наргиз. Яна Хохлова и Гела Месхи решили пошутить, они катались под «Шумел камыш» в дерзком исполнении «Хоронько-оркестра».

Очередной выпуск «Ледникового периода» выйдет в эфир Первого канала 4 декабря в 17.55. Номинации в проекте завершились, и теперь оценки жюри будут суммироваться, участники с высшими оценками станут главными претендентами на победу.

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Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

1zhen1

все идет к тому чтоб отменить пособия
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