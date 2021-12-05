Россиян предупредили о росте цен на бытовую технику

Бытовая техника в следующем году может подорожать на 13-15% из-за ограничения экспорта всех видов ломов и отходов с содержанием драгметаллов, сообщил председатель совета по развитию электронной коммерции Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Федоров.

С прогнозом согласна Ассоциация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления. После введения запрета у производителей не будет возможности утилизировать отходы по новой концепции расширенной ответственности и придется платить экосбор, что скажется на ценах, сообщили «Известиям» в ассоциации.

Как отмечает издание, электроника и бытовая техника в 2021 уже подорожали на 10-15%. Этот показатель может увеличиться еще на 13-15% процентов после введения ограничения экспорта ломов.

В Минпромторге и Минфине считают, что отечественные предприятия способны переработать весь объем отходов, однако сталкиваются с сырьевым дефицитом.

Эксперты также заявили, что у повышения цен на бытовую технику и электронику есть и другие причины: например, проблемы с контейнерными перевозками и сообщением с другими странами из-за пандемии.