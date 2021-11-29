Венгрия заявила, что никто в Европе не хочет конфликта с Россией

Ни одна из западноевропейских стран не хотела бы открытого противостояния между Россией и НАТО, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Я думаю, и это мое личное мнение, что никто, даже в западной части Европы, не хотел бы, чтобы такого рода конфликт был создан. Поэтому мне кажется, что все на Западе сделают все возможное, чтобы избежать конфликта. Я вполне в этом уверен», — сказал он в интервью телеканалу RT.

Глава МИД Венгрии указал, что Венгрия как член Североатлантического альянса имеет обязательства, которые должна выполнять. И в то же время он отметил, что Будапешт всегда будет делать «все возможное, чтобы избежать и предупредить любой такого рода конфликт между Россией и НАТО».

«Мы живем здесь, в Центральной Европе, мы знаем, как это ощущается, когда конфликт между Россией, Советским Союзом в свое время, Востоком и Западом назревает», — заявил Петер Сийярто.