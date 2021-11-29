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Два человека погибли в Красноярском крае на поисках пропавших рыбаков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Андрей Кучеренко

Друзья искали пропавших в Игарке Красноярского края рыбаков, двое поисковиков утонули, а пропавших не нашли.

Женщина сообщила полиции, что утром в субботу ее муж вместе со знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 километрах от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться должен был вечером 28 ноября.

Накануне мужчина позвонил своей супруге и сообщил о том, что они возвращаются, однако к полуночи никто из них так и не приехал, телефоны были недоступны. Мужчин начала искать полиция с привлечением авиатехникой.

Также поиски вели семеро друзей пропавших. Двое из них провалились под лед и утонули.

По данным Гидрометцентра, сейчас в Игарке температура воздуха минус 34 градуса мороза.

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