Два человека погибли в Красноярском крае на поисках пропавших рыбаков

Друзья искали пропавших в Игарке Красноярского края рыбаков, двое поисковиков утонули, а пропавших не нашли.

Женщина сообщила полиции, что утром в субботу ее муж вместе со знакомыми отправился на снегоходах в избу, расположенную на расстоянии около 40 километрах от Игарки вверх по реке Енисей, вернуться должен был вечером 28 ноября.

Накануне мужчина позвонил своей супруге и сообщил о том, что они возвращаются, однако к полуночи никто из них так и не приехал, телефоны были недоступны. Мужчин начала искать полиция с привлечением авиатехникой.

Также поиски вели семеро друзей пропавших. Двое из них провалились под лед и утонули.

По данным Гидрометцентра, сейчас в Игарке температура воздуха минус 34 градуса мороза.