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Наука объяснила, почему вакцинация не остановила коронавирус

Источник:
Le Figaro
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Фото: © Sibnet.ru

Французские ученые объяснили, почему, несмотря на массовую вакцинацию и большую долю переболевших COVID-19, на людей вновь обрушилась новая волна пандемии коронавируса.

Во Франции 90% лиц в возрасте от 12 лет получили две инъекции вакцины от коронавируса. Такой исключительный охват вакцинацией должен был бы предвещать спокойную зиму. Но это не так, отмечает издание Le Figaro.

Причина новой волны коронавируса кроется в четырех обстоятельствах. «Это вирус, ставший более заразным, погода, способствующая циркуляции микробов, ослабление ограничительных мер и вакцина, не полностью предотвращающая передачу вируса, и эффективность которой со временем снижается», — приводит издание мнение ученых.

«Нынешняя ситуация вызывает и разочарование и удивление. Но нужно отчетливо себе представлять, что мы сделали прививку от исходного вируса, тогда как сейчас мы столкнулись с его вариантами, которые намного более заразны», — отметил иммунолог из университетской больницы Ренна профессор Мишель Конье.

По словам иммунолога из Национального института здравоохранения и медицинских исследований Клод-Аньес Рейно, следует также учитывать, что есть люди, которые с самого начала мало или плохо реагируют на вакцину: имеет место очень большая индивидуальная изменчивость иммунного ответа.

Но это не означает, что вакцинация была напрасной. Достаточно сравнить ситуацию с прошлогодней. Год назад в реанимациях во Франции находилось около 4400 пациентов, а сейчас только порядка 1450. И это не смотря на то, что все общественные места были тогда закрыты.

Тема: Коронакризис
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COVID19 #Новости COVID19 #Наука
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