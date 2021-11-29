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Иркутский губернатор рассказал, когда начнут строить новый аэропорт

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gleb Osokin - Russian AviaPhoto Team / CC BY-SA 3.0

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на пресс-конференции в понедельник рассказал, что новый аэропорт Иркутска начнут строить в 2025-2028 годах.

«Мы планируем до конца года получить согласование земельного участка около села Позднякова в Иркутском районе, который не был согласован в 2010 году. Мы ведем работу с федеральными органами власти. Уже получено предварительное согласование участка в Министерстве обороны РФ. Мы рассчитываем получить все необходимые согласования до конца года», — сказал Кобзев.

В 2022 году к проекту планируется привлечь инвестора, который займется актуализацией проектной документации аэродромного комплекса, разработкой проектной документации аэровокзального комплекса и получением положительных заключений Главгосэкспертизы. Завершить эту работу планируется до 2025 года.

После этого проект передадут в Федеральное агентство воздушного транспорта, чтобы включить в программу по транспортному развитию страны. Строительство аэродрома планируется провести за счет федеральных денег, аэровокзального комплекса — за счет средств инвестора, транспортных путей, коммуникаций – за счет областного бюджета. Стройка начнется в 2025-2028 годах.

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