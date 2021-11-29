Эксперты доказали эффективность антивируса Windows

Встроенный в Windows 10 и Windows 11 антивирус оказался в списке наиболее эффективного софта, защищающего компьютер от киберугроз, выяснили эксперты независимой организации AV-TEST.

Исследователи протестировали актуальные версии 21 антивируса, среди которых «Защитник Windows», McAfee, Avira, Avast и AVG. В процессе экспертизы софт испытывался на устойчивость в защите от вирусов, фишинга и кибератак.

Встроенный в Windows 10 и Windows 11 антивирус оказался способным на равных соперничать со специализированными программами. Среди прочих его достоинств исследователи отметили, что «Защитник» бесплатен, чего нельзя сказать о конкурентах.

«Защитник Windows» остался встроенным антивирусом в Windows 11. Новое поколение операционной системы для компьютеров стало доступно для установки 5 октября. Windows 11 включило в себя множество изменений, в том числе и обновленный интерфейс.