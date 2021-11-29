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Принц Чарльз спрашивал о цвете кожи детей Меган Маркл

Источник:
Esquire.ru
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Фото: Mark Jones / CC BY 2.0

Кристофер Андерсен в книге «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» написал, что принц Чарльз отпускал комментарии о цвете кожи в сторону Маркл. Этот эпизод произошел, когда Гарри и Меган объявили о помолвке.

«Как будут выглядеть их дети? Я имею в виду, какого цвета будет их кожа?» — поинтересовался Чарльз у своей супруги Камиллы Паркер-Боулз. Женщина была застигнута врасплох такими неуместными комментариями. 

«Я уверена, что их дети будут прекрасными», — ответила тогда Камилла. Так описывается диалог в книге Андерсена.

В интервью Опре Уинфри Меган рассказала, что некоторых родственников мужа интересовал цвет кожи ее детей. Тогда Маркл не стала называть имя обидчика, отметив лишь, что речь идет не про королеву.

Супруги планируют проводить время и в Соединенном Королевстве, и в США. Королева Елизавета II была очень разочарована тем, что принц Гарри и его жена приняли такое решение, не обговорив это заранее с Букингемским дворцом.

Сейчас принц Гарри — шестой в очереди на британский престол. Он познакомился с актрисой Меган Маркл, наиболее известной по роли в сериале «Форс-мажоры», в 2016 году. Свадьба состоялась в 2018 году. В этом браке она родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

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