ВОЗ заявила о риске распространения штамма «омикрон»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске глобального распространения штамма «омикрон» высокой на глобальном уровне.

«В зависимости от характеристик нового штамма могут возникнуть серьезные последствия в случае возникновения очередной масштабной вспышки COVID-19 из-за "омикрона"», — приводит РИА Новости заявление ВОЗ.

При этом в организации отметили, что врачи пока не зафиксировали ни одного случая смерти, связанного со штаммом «омикрон». При этом большинство тестов могут выявлять новый вариант SARS-CoV-2, а имеющиеся вакцины способны защитить от тяжелого течения заболевания и смерти.

Несколько дней назад ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.

По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую способность этого варианта передаваться новым носителям и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.

В ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Несколько заболевших есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, а также, предположительно, в Нидерландах и Австрии. Все эти случаи — завозные.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании в пятницу признала B.1.1.529 «вызывающим озабоченность» и присвоила ему название «омикрон» — по 15-й букве греческого алфавита.