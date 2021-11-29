Китайские инвесторы взыщут с Украины $4,5 млрд

Китайские инвесторы через суд взыщут с Украины не менее 4,5 миллиарда долларов за убытки, понесенные из-за украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», говорится в их заявлении.

В 2016 году китайский бизнес приобрел 56% акций «Мотор Сич». Но Служба безопасности Украины в 2019 году наложила арест на принадлежащие китайским инвесторам акции. Президент Украины Владимир Зеленский в 2021 году ввел санкции против китайских инвесторов.

«Китайские инвесторы потребовали признать Украину нарушившей двустороннее инвестиционное соглашение и выплатить истцам полную компенсацию всех понесенных убытков на сумму более 4,5 миллиарда долларов», — приводит ТАСС опубликованное заявление.

В нем уточняется, что инвесторы из КНР «не исключают возможности продолжения требований о возмещении дополнительных убытков». В соответствии с установленными процедурами они направили иск в арбитражный суд в Гааге.

«Мы всегда надеемся на добрую волю и примирение, но никогда не поддаемся силовому давлению и будем использовать все возможные юридические средства для решительной защиты наших законных прав и интересов», — подчеркивается в заявлении.