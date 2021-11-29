Сибирские регионы попали в топ самых закредитованных

Три региона Сибири попали в рейтинг самых закредитованных в стране — это Тува, Алтайский край и Новосибирская область.

Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей, выяснили аналитики РИА Новости. Согласно официальной статистике Центробанка, объем банковских кредитов населения за прошедший год вырос на 22,1%.

«Расчет уровня закредитованности населения в регионах произведен на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень закредитованности оценивался как соотношение среднедушевого долга экономически активного населения по банковским кредитам и годовой зарплаты», — сказано в описании исследования.

Самым закредитованным регионом РФ оказалась Калмыкия, на втором месте Тува. Также в топ-10 вошли Алтайский край и Новосибирская область. Наиболее благоприятная ситуация в Сибири — в Томской области.