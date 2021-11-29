Перевернувший машину в Новосибирске водитель был пьяным и без прав

Управление ГИБДД по Новосибирску рассказало подробности аварии на Красном проспекте: водитель, автомобиль которого перевернулся, был пьян и не имел прав на управление машиной. В ДТП пострадал пассажир.

Авария произошла утром в понедельник на пересечении Красного проспекта и улицы Фрунзе. Столкнулись Lada Granta и Mazda Familia. В результате автомобиль Lada перевернулся набок.

По информации ГИБДД, 22-летний водитель Lada был пьян, ранее его лишили права управления автомобилем. Пострадал 23-летний пассажир отечественного авто: у него ушибы, ссадины мягких тканей головы и лица, рвано-ушибленная рана губ, контузия правого глаза.