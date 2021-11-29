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Рубль резко вырос на фоне подорожавшей нефти

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль в понедельник заметно растет к доллару и евро вслед за дорожающей нефтью, следует из данных Московской биржи.

Американская валюта расчетами «завтра» по состоянию на 07.06 мск снижалась на 71 копейку — до 74,9 рубля, европейская — на 1,03 рубля, до 84,47 рубля, приводит РИА Новости результаты торгов.

Январский фьючерс на нефть марки Brent растет на 4,27% — до 74,65 доллара за баррель.

В пятницу цены на сырье рухнули на 11-13%, до минимального уровня с сентября. Это связано с распространением нового омикрон-штамма коронавируса, который ВОЗ классифицировала как «вызывающий беспокойство». Несколько стран ввели ограничения на въезд из государств, где он распространяется.

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