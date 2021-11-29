Lada Granta отметила 10 лет на конвейере

Lada Granta — самый доступный автомобиль на рынке России — отметила 10 лет на конвейере, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Granta создавалась как бюджетная модель, при этом проект во многом стал передовым для российской автомобильной индустрии. В шасси автомобиля использованы технологии, ранее отработанные на моделях Lada Sport — это отрицательный развал задних колес, что повышает управляемость.

Уже в базовой комплектации автомобиль оснащался подушкой безопасности водителя. Именно Lada Granta стала первой массовой российской моделью с автоматической коробкой передач.

Сейчас Granta представлена шестью модификациями: седан, лифтбек, универсал, хэтчбек, универсал Cross, седан Drive Active. На автомобилях применяются три варианта 1,6-литрового мотора Lada. 8-клапанный (90 лошадиных сил) агрегатируется с МКП, 16-клапанный (98 лошадиных сил) сочетается с 4-ступенчатым «автоматом», а 16-клапанный (106 лошадиных сил) используется совместно с МКП или автоматизированной механической трансмиссией.

На базе Lada Granta выпускается ряд специальных автомобилей: учебный (с дополнительным комплектом педалей для инструктора), автомобиль с ручным управлением для водителей с ограниченными возможностями, коммерческие модели полурамной компоновки грузоподъемностью до 915 килограммов.

Цены на Lada Granta начинаются с 559,9 тысячи рублей. Производство Lada Granta стартовало 29 ноября 2011 года. За 10 лет выпущено более миллиона автомобилей. Помимо производственной площадки АвтоВАЗа в Тольятти, сборка автомобилей была организована в Египте, Казахстане, Узбекистане.