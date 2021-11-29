LADA порвалась пополам после ДТП в Красноярском крае

LADA Samara и кроссовер столкнулись на автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, один человек погиб, сообщает ГУ МВД по региону.
Около 12.30 на 924 километре автодороги Р255 «Сибирь» произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg и «ВАЗ 2114». Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.
В LADA на месте происшествия погиб мужчина, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Движение осуществляется реверсивно по одной полосе. На месте происшествия находится экипаж специализированной роты ДПС для оказания помощи уярским сотрудникам ГИБДД.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
1zhen1все идет к тому чтоб отменить пособия