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LADA порвалась пополам после ДТП в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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LADA Samara и кроссовер столкнулись на автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, один человек погиб, сообщает ГУ МВД по региону.

Около 12.30 на 924 километре автодороги Р255 «Сибирь» произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg и «ВАЗ 2114». Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В LADA на месте происшествия погиб мужчина, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Движение осуществляется реверсивно по одной полосе. На месте происшествия находится экипаж специализированной роты ДПС для оказания помощи уярским сотрудникам ГИБДД.

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Красноярск #ДТП
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velam

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