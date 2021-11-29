LADA порвалась пополам после ДТП в Красноярском крае

LADA Samara и кроссовер столкнулись на автодороге Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае, один человек погиб, сообщает ГУ МВД по региону.

Около 12.30 на 924 километре автодороги Р255 «Сибирь» произошло столкновение автомобилей Volkswagen Touareg и «ВАЗ 2114». Полицейские выясняют обстоятельства происшествия.

В LADA на месте происшествия погиб мужчина, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Движение осуществляется реверсивно по одной полосе. На месте происшествия находится экипаж специализированной роты ДПС для оказания помощи уярским сотрудникам ГИБДД.