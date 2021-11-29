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Карликовые коровы из Германии приехали в Красноярск

Источник:
Sibnet.ru
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Двух коров породы дахомейская карликовая ввезли в Красноярск на борту грузового самолета из Германии, сообщает Управление Россельхознадзора по региону.

После проведения процедур ветеринарного контроля и оформления ветеринарных сопроводительных документов животные отправились в «Загородный комплекс "Филин парк", расположенный в Забайкальском крае. Им назначили карантин, потом их продиагностирует. 

Это карликовая порода рогатого скота, которая была впервые привезена в Европу из Бенина. Длина тела этих животных всего 80-90 сантиметров, а вес от 130 до 180 килограммов, у них тонкие и плоские рога длиной 14-24 сантиметров и тонкие и короткие ноги. Шерсть обычно окрашена в черный цвет, реже бывает сероватой или рыжей.

В Бенине во время низких приливов этих коров отпускают свободно пастись в морских лагунах, а когда приливы становятся высокими, их перевозят на плавучие острова, куда им ежедневно на лодках привозят траву.


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