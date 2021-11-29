Скорое потепление пообещали Новосибирску

Ближайшие трое суток в Новосибирске ожидаются без осадков, в конце недели начнется потепление, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«В ближайшие трое суток погода будет без осадков. Ветер юго-западный, силой 2-8 метров в секунду, днем в четверг — порывы до 13 метров в секунду», — сказала собеседница.

В ночь на вторник будет 11-13, в пригороде — до 17 градусов мороза. Днем — 6-8 градусов ниже нуля. В ночь на среду ожидается минус 12-14 градусов, в пригороде — также до 17, дневные температуры будут на уровне вторника.

В ночь на четверг ожидается 8-10 градусов холода, днем — 1-3 градусов ниже нуля. «Постепенно будет поступать более теплый воздух, поэтому ждем небольшое потепление», — добавила синоптик.