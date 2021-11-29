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Резкие колебания погоды ожидаются в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Умеренно морозная погода с большим суточным ходом и резкими колебаниями температуры ожидается на предстоящей рабочей неделе в Забайкалье, сообщает ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Людмила Лескова.

Преобладающая температура ночью составит 18-23 градуса мороза, по южным районам 13-18 градусов мороза, по северным районам до 33 градусов мороза.

Днем будет немного теплее — 6-11 градусов, местами 1-6 градусов, на севере 11-16 градусов мороза.

Ветер прогнозируется слабый до умеренного, 1 и 2 декабря с порывами 15-20 метров в секунду. Небольшой снег пройдет местами по краю 1 и 2 декабря.

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Забайкалье #Гео
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