Резкие колебания погоды ожидаются в Забайкалье

Умеренно морозная погода с большим суточным ходом и резкими колебаниями температуры ожидается на предстоящей рабочей неделе в Забайкалье, сообщает ведущий синоптик отдела метпрогнозов Забайкальского Гидрометцентра Людмила Лескова.

Преобладающая температура ночью составит 18-23 градуса мороза, по южным районам 13-18 градусов мороза, по северным районам до 33 градусов мороза.

Днем будет немного теплее — 6-11 градусов, местами 1-6 градусов, на севере 11-16 градусов мороза.

Ветер прогнозируется слабый до умеренного, 1 и 2 декабря с порывами 15-20 метров в секунду. Небольшой снег пройдет местами по краю 1 и 2 декабря.