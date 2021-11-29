Омич заживо закопал своего отца

Житель Омской области предстанет перед судом за убийство отца с особой жестокостью. Подсудимый избил старика и закопал в землю, когда тот был еще жив.

По данным прокуратуры региона, преступление произошло в феврале 2021 года в деревне Озерка Исилькульского района. 55-летний местный житель поссорился с 78-летним отцом.

«Осознавая, что в силу физических особенностей, возраста и состояния здоровья пожилой человек не сможет оказать ему должного сопротивления, он толкнул отца руками, отчего последний упал на пол, ударившись головой о кровать. Далее нападавший молотком нанес потерпевшему один удар по голове, а также нанес несколько ударов другим неустановленным предметом по голове и телу», — сказано в сообщении.

Понимая, что мужчина еще жив, сын обмотал его одеялом, которое зафиксировал вокруг тела веревкой и тросом, тем самым лишив отца возможности самостоятельно выбраться. Потом омич выкопал в снегу яму глубиной около 1 метра, куда перетащил потерпевшего.

«Далее обвиняемый закопал яму с потерпевшим снегом и землей. Смерть потерпевшего наступила по прошествии не менее 2-3 часов», — говорится в сообщении.

Обвиняемый признал вину, но частично. Ему грозит срок вплоть до пожизненного. Дело рассмотрит Омский областной суд.