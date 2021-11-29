НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Блогер Леха Кочегар из Читы попал в список экстремистов

Источник:
Sibnet.ru
293 0
Фото: © кадр из видео

Блогер из Читы Леха Кочегар (Алексей Закружный) не смог снять деньги в Сбербанке, потому что активиста включили в список экстремистов, сообщил он сам на своем канале на YouTube.

Леха Кочегар опубликовал видео, на котором он пытался снять деньги со своей зарплатой карты в Сбербанке, но банк карту признал задержанной. Как выяснилось, это из-за того, что Закружного включили в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризма. Это список Росфинмониторинга.  

«Оказывается, работать кочегаром — это экстремизм. И заработанные деньги мною на кочегарке, тоже экстремистские», – сказал блогер.

В мае 2020 года следственный комитет России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело на Алексея Закружного за призывы к несоблюдению ограничительных мер в самоизоляцию и массовым беспорядкам. 

Железнодорожный районный суд Читы в феврале признал блогера виновным и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно. Также суд запретил ему два года выступать публично и комментировать других, в том числе в интернете.

Забайкальский суд в мае отменил приговор Лехе Кочегару и вернул дело на доработку в прокуратуру.

Еще по теме
Проникший к бабушке в МСЧ №2 томич покинул страну
«Листвяжная» выплатит семьям погибших шахтеров в среднем по 6 млн
Полиция отреагировала на кошку с 7 пулями в теле
Выживший в «Листвяжной» спасатель рассказал, как выбрался
смотреть все
Забайкалье #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Омич заживо закопал своего отца
Блогер Леха Кочегар из Читы попал в список экстремистов
COVID-19 в Чите пошел по сценарию прошлой осени
Проникший к бабушке в МСЧ №2 томич покинул страну
Самое популярное
Записка красноярца о нападении медведя спасла ему жизнь
Игрокам World of Tanks раздадут годовые подарки
Названа лучшая игра всех времен
Украинская армия перешла в наступление на Донбассе
Обсуждение (0)
О самом главном
На языке кошек: как понять питомца
Плохие приметы: что опасно делать в доме?
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
Неписаные правила: как общаться в мессенджерах по делу?
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Лунное затмение 19 ноября: время новых открытий
Все статьи
Мультимедиа
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
Самые дорогие и красивые элементы фигурного катания
Топ комментариев

velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Удавиков

Потеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.

WSG0600-164-164

Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...

1zhen1

все идет к тому чтоб отменить пособия
Sibnet.Ru