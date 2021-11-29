Блогер Леха Кочегар из Читы попал в список экстремистов

Блогер из Читы Леха Кочегар (Алексей Закружный) не смог снять деньги в Сбербанке, потому что активиста включили в список экстремистов, сообщил он сам на своем канале на YouTube.

Леха Кочегар опубликовал видео, на котором он пытался снять деньги со своей зарплатой карты в Сбербанке, но банк карту признал задержанной. Как выяснилось, это из-за того, что Закружного включили в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризма. Это список Росфинмониторинга.

«Оказывается, работать кочегаром — это экстремизм. И заработанные деньги мною на кочегарке, тоже экстремистские», – сказал блогер.

В мае 2020 года следственный комитет России по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело на Алексея Закружного за призывы к несоблюдению ограничительных мер в самоизоляцию и массовым беспорядкам.

Железнодорожный районный суд Читы в феврале признал блогера виновным и приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы условно. Также суд запретил ему два года выступать публично и комментировать других, в том числе в интернете.

Забайкальский суд в мае отменил приговор Лехе Кочегару и вернул дело на доработку в прокуратуру.