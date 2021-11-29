COVID-19 в Чите пошел по сценарию прошлой осени

Чита повторила сценарий по развитию заболеваемости коронавирусом октября-ноября прошлого года, сообщает главный санитарный Забайкальского края Светлана Лапа.

«Город практически повторил сценарий октября-ноября прошлого года и при сохранении существующих тенденций может выйти на снижение заболеваемости, но тенденции крайне неустойчивые», — сказала руководителя краевого Роспотребназора.

В Чите отмечается снижение распространения инфекции COVID-19 на 11%. Вместе с тем в районах края на протяжении трех последних недель заболеваемость COVID-19 остановилась на отметке 1,6 тысячи и более случаев. По словам Лапы, снижение распространения инфекции в муниципалитетах незначительное.

В Дальневосточном федеральном округе Забайкальский край занимает третье место по распространению инфекции, в РФ – 16 место.