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Премиальные ледовые гольф-туры запустят на Байкале

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация гольфа Иркутской области

Премиальные гольф-туры на Байкал планируют запустить в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила руководитель по работе с партнерами «Международного центра гольф туризма» Юлия Шишенкова.

«Это будет не только интересный международный турнир по ледовому гольфу, для которого будет построено два девятилуночных поля, но также это будут варианты туров, чтобы представить иностранным и русским гостям премиум-сегмента, гольфистам, новые для них регионы для путешествий — Иркутскую область и Бурятию», — цитирует ТАСС Шишенкову.

В 2022 году специалисты организации планируют приехать в Иркутскую область и Республику Бурятия с инфотурами, чтобы ознакомиться с инфраструктурой. Также в 2022 году они намерены презентовать на международных выставках и форумах идею гольф-туров на Байкал.

В феврале 2023 года, к 100-летию Бурятии, планируют провести на льду Байкала международный турнир по гольфу и далее выстроить работу с туроператорами, чтобы на регулярной основе привозить группы гольфистов. Туры предполагается сделать не только зимние - для ледового гольфа, но и летние.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что на Байкале уже есть практика проведения гольф-турниров на льду. Подобные мероприятия, в частности, являются частью ежегодного международного фестиваля зимних игр на Байкале «Зимниада». По ее словам, в мире существует всего две площадки, где проводят ледовые гольф-турниры. Это Байкал и Гренландия.

Тема: Туризм в Сибири
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