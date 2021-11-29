Джейсон Стэйтем показал своего героя из «Неудержимых 4»

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram новые фотографии со съемок четвертой части «Неудержимых».

Главные герои фильма — отряд элитных наемников «Неудержимые», выполняющих самые разнообразные задания — от спасения заложников, до свержения диктаторов. Стэйтем в этой компании играет Ли Кристмаса (Рождество).

Премьера боевика в российских кинотеатрах запланирована на 4 августа 2022 года. Помимо Стэйтема, в четвертой части появятся Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен и Меган Фокс. Главного злодея сыграет индонезийский актер Ико Ювайс.

Ранее фото со съемок поделился рэпер и актер Кертис Джексон, более известный как 50 Cent. О его роли в картине почти ничего неизвестно.