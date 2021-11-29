Водитель трамвая в Новосибирске отказался везти пассажиров из-за обеда

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Водитель трамвая №2 в Новосибирске отказался везти пассажиров, сославшись на обед. Прокуратура региона проводит проверку по публикациям СМИ.
«По сведениям СМИ, водитель трамвая отказался осуществлять услуги перевозки по установленному 2-му маршруту, а направился "на обед" по 16-му маршруту», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Ведомство возьмет на контроль и проверит причины отказа в перевозке, оценит действия перевозчика и примет меры, если факт отказа подтвердится.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
1zhen1все идет к тому чтоб отменить пособия