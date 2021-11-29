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Водитель трамвая в Новосибирске отказался везти пассажиров из-за обеда

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Водитель трамвая №2 в Новосибирске отказался везти пассажиров, сославшись на обед. Прокуратура региона проводит проверку по публикациям СМИ.

«По сведениям СМИ, водитель трамвая отказался осуществлять услуги перевозки по установленному 2-му маршруту, а направился "на обед" по 16-му маршруту», — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Ведомство возьмет на контроль и проверит причины отказа в перевозке, оценит действия перевозчика и примет меры, если факт отказа подтвердится.

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